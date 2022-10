Dramma della solitudine a San Pietro in Lama, 63enne trovato senza vita dalla Polizia Locale

Dramma della solitudine a San Pietro in Lama, dove gli uomini della Polizia Locale hanno trovato il corpo senza vita di un 63enne del posto. Era riverso sul pavimento, accanto al letto, nel suo appartamento nel centro storico della cittadina. La drammatica scoperta non è stata “casuale”. Sono stati i vicini, che da diversi giorni non avevano notizie dell’uomo, a chiedere aiuto. Preoccupati del silenzio e della mancanza di contatti con il loro vicino, hanno richiesto l’intervento degli uomini della municipale. Giunti sul posto, dopo la segnalazione, gli operatori hanno deciso di forzare la porta di ingresso.

Una volta entranti nell’appartamento, hanno trovato il cadavere dell’uomo, morto da diversi giorni. Non meno di 10 secondo il medico legale del Dipartimento Igiene Pubblica e Medicina Legale della ASL Lecce, giunto nell’appartamento su richiesta della Polizia Locale che già aveva informato dell’accaduto il magistrato di turno. Secondo quanto certificato, il decesso era avvenuto per cause naturali.

L’uomo che versava in non buone condizioni di salute, secondo quanto riferito anche dai familiari residenti fuori regione, pare fosse restio ad accettare qualunque aiuto o assistenza e a ricevere cure mediche adeguate.