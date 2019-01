Il cane Zilo fiuta la droga, i carabinieri scovano kit e denaro: 40enne di Caprarica finisce ai domiciliari

Il fiuto infallibile del cane anti-droga Zilo non ha sbagliato e per Mirko Petruzzo, 40enne residente a Caprarica di Lecce, la visita in casa dei Carabinieri della Stazione di Calimera accompagnati dal Nucleo cinofili di Modugno (in provincia di Bari) è costata cara. L’uomo, infatti, è stato arrestato in flagranza di reato e finito ai domiciliari, una volta concluse le formalità di rito.

La perquisizione

I guai per il quarantenne sono cominciati durante la perquisizione domiciliare, quando il cane ha fiutato lo stupefacente. Sono stati rinvenuti e ovviamente sequestrati 20,50 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana. Non solo, è stato trovato anche tutto il necessario per il confezionamento delle dosi e 110 euro in contanti. Denaro che, secondo i carabinieri, sarebbe stato guadagnato dal giovane con lo spaccio.

Il 40enne, come detto, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà restare agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

41enne nei guai

Anche la Prefettura è stata informata dai Carabinieri della stazione di Calimera perché, durante un’altra perquisizione domiciliare, un 41enne è stato sorpreso con un grammo di marijuana. La droga è stata sequestrata e custodita in attesa delle analisi di laboratorio. Per l’uomo, invece, è scattata l’accusa di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

