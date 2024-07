Droga nascosta nella pizzeria…e in casa altro stupefacente. Due giovani di Ugento nei guai

Continuano, senza sosta, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Maglie, finalizzati a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. È stato in questo contesto che, nella serata di ieri, è scattato l’arresto di due giovani di Ugento. A finire nei guai sono stati un 23enne ed un 31enne che dovranno difendersi dall’accusa di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è cominciato da un controllo degli uomini in divisa in una pizzeria di Ugento. I militari, durante una perquisizione nell’esercizio commerciale, hannno trovato, che ha permesso di 8 panetti di “hashish” per un peso complessivo di oltre 800 grammi, 3 dosi di “cocaina” per un peso di 0,81 grammi circa e 17 grammi di “marijuana”. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno scoperto anche 5mila euro, in banconote di vario taglio. Tutto nascosto nel sottobanco di mescita. È stato inoltre rinvenuto anche il materiale utilizzato per la suddivisione della sostanza in singole dosi.

A quel punto, con l’aiuto dei militari della locale Stazione, il controllo è stato esteso anche all’abitazione del titolare dell’attività dove i Carabinieri hanno rinvenuto altra sostanza, presumibilmente una “pietra di cocaina”, per un peso di circa 22 grammi, 19 dosi della stessa sostanza per un peso di ulteriori 7 grammi circa e la somma di 2.850 euro in contanti oltre al materiale per il confezionamento.

Nascosta su una tettoia c’erauna pistola cal. 21. Tutto sottoposto a sequestro.

Alla fine, come detto, due giovani sono stati arrestati e, come disposto dal P.M. di turno che conduce le indagini, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.