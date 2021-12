Cocaina e marijuana in casa, in manette marito e moglie

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro. È questa l’accusa che gli agenti del Commissariato di Taurisano, diretto dal Vice Questore Salvatore Federico, hanno contestato ad una coppia: Nicola Luna, 41enne originario di Gagliano del Capo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari e Valentina Ingrosso, 30enne di Scorrano, nomi già conosciuti alle Forze dell’Ordine. Finiti in manette, per i due si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

I guai per i conviventi sono cominciati quando i poliziotti hanno bussato alla loro abitazione per una perquisizione domiciliare. Durante il controllo, alla presenza dei coinquilini, sono stati rinvenuti 16 involucri monodose già confezionati contenenti cocaina per un peso totale di poco più di 5 grammi e un altro involucro in cellophane contenente sostanza in cristallo di colore bianco dalle caratteristiche della cocaina per un peso di poco più di 8 grammi. In un’altra confezione in cellophane trasparente sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marjuana oltre ad un bilancino e materiale da taglio vario.

Ultimata la perquisizione, i due giovani sono stati tratti in arresto ed associati presso la Casa Circondariale di Lecce.