“Pizzicato” con droga, materiale esplodente e un fucile modificato: 60enne condannato a 4 anni e 8 mesi

Condanna alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per un commerciante di Sogliano Cavour trovato in possesso di irca 230 grammi di cocaina e hashish, oltre ad un’arma e a petardi vietati. Il verdetto nei confronti di Renato Marcello Pascali, 60enne di Sogliano Cavour, è stato emesso, nella giornata di ieri, al termine del processo con rito abbreviato, dal gup Marcello Rizzo.

L’imputato rispondeva delle accuse di detenzione illecita, alterazione e ricettazione di arma clandestina, possesso di materiale esplodente e di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, difeso dall’avvocato Simona Mancini, potrà fare ricorso in Appello.

Nel maggio scorso, nel corso dell’operazione investigativa,“Alto impatto” i carabinieri eseguirono una serie di arresti nella provincia di Lecce. Ed a Sogliano Cavour scattarono gli arresti domiciliari per il 60enne. Nella giornata del 24 maggio scorso, l’uomo venne raggiunto dai militari per una perquisizione domiciliare. E vennero rinvenuti in un magazzino un fucile e tre petardi di grosse dimensioni. Non solo, anche 230 grammi di droga, tra cocaina e hashish.

Tutto il materiale, in base alle indagini, era destinato alla cessione a terzi e è stato sequestrato. Il 60enne invece venne arrestato su disposizione del sostituto procuratore, Massimiliano Carducci, e ristretto ai domiciliari (dove si trova tuttora).