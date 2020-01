Sei grammi di marijuana “abbandonati” nel corridoio della scuola, segnalati due studenti

I Carabinieri della stazione di Santa Rosa si sono presentati in una scuola superiore di Lecce per un controllo, accompagnati dai colleghi del Norm e dal cane antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno. Il servizio contro lo spaccio negli istituti e il consumo di droga tra i banchi di scuola è più che mai attuale, visto che, come raccontano i dati, si è abbassata a 12 anni l’età della prima assunzione di stupefacenti. A 14 anni già conoscono i mix di alcool, farmaci e droghe. Lo dimostrano, anche, i fatti di cronaca che non raccontano più un’eccezione, ma la quotidianità.

Il controllo

Il fiuto di Iax ha permesso ai Carabinieri di trovare, complessivamente, sei grammi di marijuana. Erano stati ‘abbandonati’ lungo corridoi dell’istituto scolastico superiore. Non solo. Sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce, come assuntori, due studenti maggiorenni.