Controlli antidroga, uno con cocaina e 5mila euro, l’altro con 2 kg di marijuana. Due arresti

Continuano incessantemente i casi di droga in Salento. Nelle scorse ore sono due le persone arrestate in flagranza di reato grazie all’azione dei Carabinieri.

Nella tarda serata di ieri, a Vernole, i militari Norm-sezione radiomobile di Lecce hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 41enne per detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la perquisizione personale e domiciliare, infatti, i carabinieri hanno trovato 4,8 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi e 5.310 euro in contanti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato ed espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Anche a Veglie, nella mattinata di oggi, i carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con la sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 45 anni trovato in possesso di sostanza stupefacenti. A bordo della sua auto, infatti, il 45enne aveva due involucri di 2.200 grammi di marijuana e mille euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e verrà tradotto presso la casa circondariale di Lecce. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.