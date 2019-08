Murales sotto il Ciolo per la festa ultras: scattano due denunce

Arrivano due denunce in Procura per una festa di ultras del Lecce, sotto il ponte del Ciolo. A seguito di indagini. condotte dai carabinieri della compagnia di Tricase, guidati dal comandante Alessandro Riglietti, sono stati denunciati l’organizzatore dell’evento e il noto artista che ha realizzato un gigantesco murales. Rispondono dell’accusa di imbrattamento di opera pubblica.

I fatti si sono verificati a metà luglio, in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni di un gruppo ultras del Basso Salento. Per l’occasione, numerosi fumogeni sono stati accesi sul ponte che sovrasta l’insenatura del Ciolo.

In particolare, gli inquirenti contestano il fatto che l’evento era stato organizzato per il sabato precedente, a Gagliano del Capo, con formula differente, ma si è tenuto, a causa del maltempo, il giorno successivo. Inoltre, pur essendo cambiato il luogo dell’evento, non sarebbe stata inoltrata dagli organizzatori la nuova richiesta di autorizzazione.