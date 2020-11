Il Tribunale civile chiude per 24 ore. Sanificazione dei locali dopo la positività al Covid di due dipendenti

Il Tribunale civile chiude in via precauzionale per un giorno, dopo la positività al covid di due dipendenti. Dunque, il palazzo di giustizia di via Brenta sarà chiuso per 24 ore, in modo da permettere la sanificazione dei locali.

A tal proposito, il presidente del tribunale, Roberto Tanisi intende rassicurare il personale e gli utenti, poiché si tratta di una chiusura disposta in via precauzionale, ed afferma: “i casi di positività sono maturati fuori dal palazzo di giustizia e i due dipendenti non vengono in ufficio da giorni. Inoltre uno dei due non aveva sintomi, ma avendo avuto contatti con un positivo si è sottoposto spontaneamente al tampone”.

Ed il presidente, pur raccomandando sempre la massima prudenza e l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione, sottolinea che “la situazione nei palazzi di giustizia di Lecce, sia penale che civile, è al momento sotto controllo e i casi registrati fino ad ora sono sporadici”.