A Supersano rapinatore semina il panico con due ‘colpi’ a stretto giro

Nel tardo pomeriggio di ieri, Supersano è stata teatro di due rapine a mano armata nel giro di pochi minuti. Un uomo, armato di pistola, ha seminato il panico, portando via un bottino di diverse migliaia di euro.

Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 18:00 presso il supermercato Coop. Il rapinatore, con il volto coperto da un passamontagna , ha fatto irruzione e ha esploso due colpi di pistola in aria per intimidire i presenti. Gli addetti alle casse, non hanno potuto fare altro che consegnare l’incasso della giornata, una somma che, secondo le prime stime, si aggirerebbe intorno ai 7.000 euro.

Pochi minuti dopo si è diretto verso la farmacia Casciaro-Marigliano, situata a poche centinaia di metri di distanza. Anche in questo caso, l’uomo ha agito con rapidità e determinazione, riuscendo a farsi consegnare il registratore di cassa contenente una somma di denaro ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare e catturare il responsabile delle rapine. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza dei due esercizi commerciali, nella speranza di trovare elementi utili per risalire all’identità del rapinatore.