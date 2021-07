Due turiste in vacanza a Gallipoli: “Siamo state drogate e violentate”. Esami negativi. Si indaga

Doveva essere una vacanza felice, all’insegna della spensieratezza, ma forse si è trasformata in qualcos’altro per due ragazze originarie di Verona. Saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto nella scorsa notte a Gallipoli a due turiste 19enni che hanno dichiarato di essere state drogate e poi abusate in una abitazione poco fuori la città. Ad allertare il 118 è stato il gestore di un B&B del centro storico, dove le due ragazze alloggiavano, avendole viste in stato confusionale.

I fatti

Le due ragazze in vacanza si trovavano in un noto locale della movida gallipolina quando si sono avvicinati due giovani che hanno offerto loro da bere. Sono stati i troppi drink a causare alle ragazze lo stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica ed è questo punto che i due giovani avrebbero approfittato delle turiste.

Con la scusa di offrire un passaggio, infatti, i due ragazzi avrebbero portato le due 19enni presso un’abitazione poco fuori Gallipoli per molestarle sessualmente ed indurle ad avere rapporti sessuali contro la loro volontà. Di ritorno al B&B le ragazze era in stato di semi incoscienza ed il gestore ha allertato il 118. Presso il B&B sono poi intervenuti anche i carabinieri, personale N.o.r aliquota radiomobile della Compagnia di Gallipoli.

Le due turiste sono state trasportate presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” per gli accertamenti sanitari specialistici e tossicologici, allo scopo di individuare tracce di violenza sessuale e verificare anche l’ingerimento di sostanze stupefacenti. Tutti gli esami sono risultati negativi ad accezione del tasso alcolemico elevato. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e la veridicità di quanto raccontato, oltre a rintracciare i presunti autori.