Disabile deriso in strada e sui social, indagati due vigili urbani

Deriso e filmato da due vigili urbani, nonostante la disabilità nota in tutto il paese.

A seguito di un esposto, la Procura ha aperto un’inchiesta e due poliziotti della Municipale di Maglie, M.M. 53 anni ed M.B,52enne, sono stati iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Maria Vallefuoco.

Rispondono delle gravi ipotesi di reato di: violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. Quest’ultima accusa è contestata per il forte turbamento con propositi di suicidio, manifestati dall’uomo venuto a conoscenza di essere stato prima immortalato e poi dileggiato sui social.

Materia d’indagine, anche un video in cui l’invalido civile chiede spiegazioni sulla scomparsa della ruota della sua bicicletta (era stata nascosta in una macchina della Municipale). Anche in questo caso, il disabile viene deriso dai vigili e il filmato postato sui social network.

Nelle scorse ore, l’inchiesta condotta dai carabinieri della Compagnia di Maglie, ha mosso i primi passi con la perquisizione in casa degli indagati e il sequestro di computer e telefonini.