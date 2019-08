Edicola votiva devastata, atto vandalico nel pieno centro storico di Lecce

I vandali non vanno in ferie, anzi il clima di vacanza alimenta evidentemente la loro scelleratezza. Stavolta i teppisti hanno preso di mira una delle più belle edicole votive esistenti nel cuore del centro storico di Lecce.

Lo sfregio ha riguardato la rottura del vetro esterno preso, con ogni probabilità, a sassate.

Non dovrebbero franca franca per molto tempo gli autori di quella che non può e non deve chiamarsi ‘bravata‘. La presenza di tante telecamere di sorveglianza, come sempre è accaduto nell’individuazione di tutti i vandali che hanno dato il meglio di sè nel centro storico di Lecce, dovrebbe portare all’identificazione dei teppisti che saranno giudicati sulla base della legge italiana. Ma questa è un’altra storia.

Spesso, a dire il vero, sono le riprese degli atti vandalici con il cellulare a cura dei loro stessi autori e la veicolazione delle immagini sui social ad aiutare le Forze dell’Ordine a risalire ai teppisti come è accaduto poche settimana fa a due 21enni leccesi che si misero a sparare fuochi d’artificio non autorizzati nella piazzetta di Santa Chiara. A pochi metri da quell’edicola votiva devastata stanotte.