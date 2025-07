Nel reparto di Otorinolaringoiatria del “Vito Fazzi”, eseguito un intervento ad alta complessità

È stato eseguito con successo, nei giorni scorsi, nel reparto di Otorinolaringoiatria del Vito Fazzi di Lecce un delicato intervento chirurgico ad elevata complessità, in piena e assoluta autonomia di équipe, su un paziente di 40 anni affetto da un tumore maligno infiltrante il cavo orale (3° posteriore dell’emilingua sinistro e pavimento orale).

L’intervento, durato 13 ore continuative, ha visto l’asportazione in toto del tumore, lo svuotamento contestuale delle ghiandole del collo e la successiva ricostruzione della parte mancante asportata, mediante un lembo libero prelevato dall’avambraccio sinistro, con il peduncolo vascolare di arteria e vena, trapiantato in bocca, in modo da ripristinare, il più possibile, la funzione della lingua (masticazione, deglutizione e fonazione).

È seguita la sutura microvascolare ad una arteria e alla vena del collo del peduncolo del lembo. Per consentire l’alimentazione nel primo decorso post-operatorio è stata eseguita tracheotomia temporanea di sicurezza e posizionamento di un Sondino Naso-Gastrico (SNG). Nei giorni successivi all’intervento si è provveduto alla rimozione della cannula tracheostomica e del Sng. Il paziente ha ricevuto un training riabilitativo post-operatorio in Reparto e, dopo un ottimo decorso post-chirurgico con la ripresa delle normali funzioni, è stato dimesso.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutta la mia équipe e per ribadire la assoluta inopportunità, per interventi analoghi, di optare per i cosiddetti viaggi della speranza. Siamo in grado anche qui di eseguire interventi complessi, vantiamo da anni una gestione positiva di tutte la patologie di competenza, arricchita, ulteriormente, dall’arrivo di un giovane collega ORL dall’Università di Pavia, specializzato nella chirurgia oncologica ricostruttiva nei tumori Testa-Collo” ha dichiarato il Dott. Antonio Palumbo, Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria del Fazzi.