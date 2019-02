San Valentino in città per un’anatra, durante la passeggiata incontra una Guardia Zoofila che la salva

Le strade del capoluogo barocco questa mattina erano animate di fidanzati-ritardatari alla ricerca del regalo perfetto per la propria metà, ma tra i vicoli del centro storico del capoluogo barocco qualcuno non ha potuto fare a meno di notare una ‘femmina’ particolarmente innamorata. Era un esemplare di Germano reale scappata da chissà dove. L’anatra, comunemente nota anche come capoverde per l’inconfondibile colore della sua testa, ha deciso di festeggiare il giorno di San Valentino a passeggiare.

Più probabilmente la ‘fuga’ più che d’amore è dovuta al fatto che febbraio è il mese in cui inizia il periodo della riproduzione. Fatto è che ha destato molta curiosità tra i passanti, nonostante la sua presenza non sia così insolita visto che sempre più persone hanno ‘allargato’ la cerchia degli animali domestici includendo accanto a cani e gatti anche quelli “selvatici”.

Casualmente l’esemplare ha incrociato per strada che una Guardia Zoofila Nogra, Enrico Losavio che ha attivato la macchina dei ‘soccorsi’. Immediatamente sono partite le segnalazioni alla Polizia Locale, alla ASL e all’Unità di Soccorso Veterinario dell’Associazione ATA-PC Lecce che, recatasi sul posto, ha recuperato e messo in sicurezza l’anatide per consegnarlo, poi, alle cure del Museo di Storia naturale di Calimera.