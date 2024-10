Esplode un’auto a Nardo, ragazzo ferito in seguito alla deflagrazione

Un giovane è rimasto ferito in seguito all’esplosione della sua auto, una Fiat Panda, parcheggiata in via Pietro Giannone a Nardò.

Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuoriuscita di gas metano dall’impianto di alimentazione del veicolo. Il giovane, dopo essersi seduto in auto, avrebbe acceso un accendino, innescando così la deflagrazione. L’impatto dell’esplosione ha provocato ferite al volto e al cuoio capelluto, oltre a danni all’abitacolo dell’auto.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi. Le sue condizioni sono attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Nardò per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro per consentire approfonditi accertamenti sulle cause dell’esplosione.