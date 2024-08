Esplode la bombola del gas, tre ustionati in gravissime condizioni nella notte di Ferragosto

Sono gravi le condizioni in cui versano tre familiari rimasti ustionati nell’ esplosione di una bombola di gas a Porto Cesareo. Si tratta di un papà, della figlia e del fidanzato della figlia.

L’uomo è stato ricoverato all’ ospedale San Giuseppe da Copertino in gravissime condizioni, i giovani – entrambi 23enni- sono stati trasporti all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in condizioni gravi .

Stando a una prima ricostruzione la famiglia era in vacanza in Salento in un’ abitazione di proprietà dei suoceri ed era stata raggiunta dal fidanzato della figlia che doveva trascorrere il Ferragosto con la ragazza e la sua famiglia. Si trovavano tutti al piano superiore e quando hanno avvertito dall’ inequivocabile odore che si diffondeva in casa che potesse esserci una fuga di gas sono scesi in tre al pian terreno per verificare cosa stesse realmente accadendo.

Probabilmente l’accensione della luce ha creato l’innesco. La fiammata li ha avvolti ustionandoli gravemente.