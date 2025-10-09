87enne morto in ospedale. La famiglia chiede alla magistratura di fare chiarezza sul decesso

C’è un esposto di due sorelle di Campi Salentina che chiedono alla Procura, attraverso un esposto, di fare luce, sul decesso del padre. Si tratta di uomo di 87 anni, deceduto lo scorso settembre, nell’ospedale di Copertino, dopo un iniziale ricovero a Lecce, dove venne dimesso dopo un giorno.

Nella denuncia querela, le due donne, assistite dall’avvocato Francesco Vergine, ripercorrono le tappe della vicenda, chiedendo un intervento della magistratura. Il padre, in buone condizioni di salute, fino al 6 settembre, si legge nell’atto, comincia a manifestare ripetuti episodi di vomito, tanto da indurre i familiari a richiedere l’intervento di un’ambulanza.

L’anziano, come ricostruito nell’esposto, avrebbe trascorso i successivi sei giorni, tra ricoveri in ospedale, ore passate da solo in barella, dimissioni e presunti ritardi nelle cure. Le cose sembravano in via di miglioramento, ma il 12 settembre, veniva comunicato per telefono alla famiglia, il decesso dell’uomo dopo la ricomparsa dei sintomi.

Nell’esposto viene chiesto alla magistratura di verificare se sia stato fatto tutto il possibile per salvarlo e se una maggiore tempestività nelle cure avrebbe potuto evitare il decesso.