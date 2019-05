Irregolari in Italia, due cittadini stranieri dovranno tornare nel loro Paese

Due cittadini stranieri dovranno tornare a casa, nel loro Paese d’origine. Si tratta di una 20enne colombiana, sprovvista dei titoli necessari per il soggiorno nel territorio nazionale e di un 29enne senegalese, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, anche lui ‘irregolare’ in Italia.

I guai per la giovane sud americana sono cominciati nella mattina di ieri, quando il personale della Squadra Volante, impegnato in un normale servizio di controllo, l’ha sorpresa ad occupare abusivamente una vettura in sosta a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Quando gli agenti le hanno chiesto i documenti, ha risposto di non averli e tanto è bastato per essere accompagnata negli uffici della Questura per essere sottoposta ai rilievi foto-segnaletici da parte del personale della Divisione Immigrazione.

Gli approfondimenti di rito hanno permesso di scoprire che la 20enne non aveva i titoli necessari per il soggiorno nel Belpaese. Una volta chiarita la sua posizione amministrativa, la straniera è stata raggiunta dal provvedimento del Prefetto che ne ordinava l’espulsione e da quello del Questore. I poliziotti l’hanno così accompagnata presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), dove resterà il tempo utile a reperire i documenti necessari per far rientro al proprio paese di origine, come la normativa prevede.

Sempre ieri, è stata scattata anche una seconda espulsione di un cittadino senegalese di 29 anni, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, rintracciato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce. Anche per lui i guai sono cominciati quando ha ‘omesso’ di mostrare i documenti necessari all’identificazione. Mancanza che gli ha aperto le porte degli uffici della Divisione Immigrazione. Dopo gli accertamenti amministrativi del caso, il 29enne è risultato irregolare sul Territorio.

È stato quindi colpito da provvedimento del Prefetto di Lecce, che ne ha disposto l’espulsione dall’Italia e da provvedimento del Questore di ordine ad abbandonare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.