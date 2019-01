Si schianta contro il cancello del Tribunale per i Minori distruggendolo, nei guai 38enne cittadino del Marocco

Continuano i controlli straordinari ad “Alto Impatto” nel “Quartiere Stazione” e negli altri quartieri periferici, da parte delle varie articolazioni della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine con la collaborazione della Polizia Locale.

Un cittadino marocchino 25enne è stato trovato, irregolare sul territorio, nei pressi della stazione ferroviaria. All’uomo, già noto alle forze dell’ordine per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti hanno notificato un provvedimento di espulsione.

Sempre i poliziotti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, in mattinata, hanno accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Potenza, per la successiva espulsione dall’Italia, un 38enne marocchino che, nella nottata, si è schiantato con la propria auto sul cancello di ingresso del Tribunale per i minorenni, demolendolo. Dai controlli effettuati, l’uomo, alla guida di una Bmw, sprovvisto peraltro di patente perché mai conseguita, è risultato in stato di ebrezza e irregolare. Il cittadino straniero nel settembre del 2017 era stato denunciato dalla Squadra Volante per maltrattamenti in famiglia in quanto aveva più volte picchiato la propria compagna, impedendole di uscire da casa e sottraendole del denaro inviatole dai propri parenti.

Gli altri controlli

Gli uomini della Questura, durante gli accertamenti straordinari, hanno effettuato anche controlli amministrativi presso due esercizi, in via Umberto I e via Principi di Savoia, entrambi sanzionati, per la mancata compilazione delle schede applicative HACCP, con una pena pecuniaria di 2.000 euro ciascuna.

In via Vecchia Carmiano, invece, è stato fermato un veicolo che circolava sprovvisto di assicurazione e senza revisione: il conducente, peraltro, privo anche di carta di circolazione, è stato sanzionato ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Le verifiche della Stradale

Nello scorso week-end gli agenti della sezione di Polizia Stradale di Lecce hanno effettuato una serie di servizi finalizzati a prevenire le cosidette “stragi del sabato sera”.

L’operazione ha previsto l’impiego anche dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato e ha portato alla denuncia di due persone con contestuale ritiro della patente di guida perché trovati con un tasso alcolemico superiore 0,8gr/l ed inferiore ad 1,5 gr/l ed una di queste è stata trovata positiva anche alla cocaina.

Inoltre, 93 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool; i conducenti positivi sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro. Quattro sono risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, perché trovati con un tasso inferiore a 0,8 gr/l nei confronti dei quali si è proceduti ad una sanzione amministrativa e alla decurtazione dei punti.

Sono stati decurtati, infine, complessivamente 60 punti.