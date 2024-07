La Guardia di Finanza di Leuca scopre maxi evasione da oltre 90mila euro nel settore nautico

Un’importante operazione condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Leuca ha portato alla scoperta di una rilevante evasione fiscale nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto. Le indagini, hanno permesso di individuare un imprenditore locale che operava nel settore nautico, per offrire escursioni e trasferimenti marittimi.

L’attività investigativa è scaturita da un’attenta analisi di rischio condotta dalla Guardia di Finanza, che hanno incrociato una serie di dati e informazioni utili a individuare potenziali casi di evasione fiscale. In particolare, i finanzieri si sono concentrati sulla figura dell’imprenditore, già noto alle autorità per precedenti violazioni in materia di lavoro nero.

Grazie all’approfondita verifica, è emerso un quadro di evasione fiscale. L’imprenditore, infatti, non aveva dichiarato al fisco una parte consistente dei propri redditi, provenienti principalmente dall’attività di noleggio delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Santa Maria di Leuca.

Il risultato dell’operazione è stato particolarmente significativo: i finanzieri sono riusciti a recuperare a tassazione oltre 90mila euro