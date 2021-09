Ingoia una lametta per essere ricoverato, poi aggredisce gli agenti e scappa. Ricercato 39enne di Monteroni

Era finito nel Carcere di Bari quando era stato incastrato per una rapina, l’ultima nel suo curriculum criminale ricco di colpi quasi tutti riusciti, ma non “perfetti” considerati gli indizi finiti nelle mani degli uomini in divisa che, messi insieme tutti i pezzi, gli hanno presentato il conto da pagare. Ora, Vincenzo Rossetti, 39enne di Monteroni di Lecce soprannominato «Lupin del Salento», dovrà difendersi dall’accusa di evasione. Un’altra dopo la fuga rocambolesca dal Policlinico di Bari, dove era stato accompagnato d’urgenza per aver ingoiato una lametta.

L’evasione dall’Ospedale

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, durante la visita medica, avrebbe aggredito e spintonato due agenti di polizia penitenziaria di scorta. Non contento, per guadagnarsi la via di fuga avrebbe colpito con una violentissima testata anche una guardia giurata dell’Ospedale. A quel punto, è scappato via facendo perdere le proprie tracce.

L’orologio aveva da poco segnato le 22.30, quando è scattato l’allarme, sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine ed è partita la macchina delle ricerche.