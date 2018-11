Un’altra famiglia intossicata da funghi a Gallipoli. L’attenzione sia sempre alta su ciò che si mangia

Un altro caso di un’intera famiglia intossicata per funghi a Gallipoli. In 4 sono stati ricoverati ed ora gli specialisti della Asl sono a lavoro per comprendere di cosa si sia trattato.

Pare che i malesseri siano iniziati nella nottata con sintomi più o meno simili per tutti i componenti della famiglia.

Stessa cosa è accaduta qualche giorno fa a Lecce. Qui la Asl ha fatto sapere che la causa dei malesseri è stata prontamente individuata e la terapia antiavvelenamento è iniziata nell’immediato.

I consigli sono sempre gli stessi, ma sembra che non bastino mai: non raccogliere e ingerire funghi di ogni specie senza avere conoscenze di base e soprattutto senza farli vedere da uno specialista.

Per la famiglia gallipolina che si trova al Sacro Cuore di Gesù, gli operatori sanitari sono a lavoro.