Si presenta in ospedale ferito da un colpo di arma da fuoco, svolta nelle indagini. Fermata guardia giurata

A poco più di 24 ore di distanza, sembrerebbe essere stato risolto il mistero del 24enne ferito da un colpo di arma da fuoco a Copertino.

La svolta nelle indagini da parte dei Carabinieri, è arrivata rapidamente, portando al fermo di Francesco Arcangelo Puzzovio, guardia giurata di 23 anni originario di Lecce.

A disporre il provvedimento il Pubblico Ministero Erika Masetti; è accusato di tentato omicidio.

Ascoltato in caserma a Copertino, alla presenza del suo legale, l’Avvocato Raffaele Benfatto, il giovane ha parlato di una lite per motivi di campanile e di essere stato aggredito dal 24enne. Ha, inoltre, aggiunto di avere sparato alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, senza avere intenzione di ferirlo.

Il grave fatto di cronaca si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in via Margherita di Savoia, nel pieno centro cittadino. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino, quando il ragazzo è giunto autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale.

Non appena avuta notizia di quanto avvenuto, i Carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti immediatamente sul posto per delimitare l’area e avviare i rilievi tecnici.