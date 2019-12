Va in ospedale per partorire, ma il feto era già morto. Indagati sei medici per omicidio colposo

La Procura apre un’inchiesta sulla morte di un feto, avvenuto il 23 dicembre scorso.

La tragedia si è verificata all’Ospedale di Galatina, dove una giovane donna si era recata nell’imminenza del parto. In realtà, giunta presso il nosocomio, si è subito resa conto che il nascituro non dava più segni di vita. E ben presto i sanitari hanno dovuto constatare la morte dello stesso.

A quel punto si è proceduto al parto naturale per l’espulsione dall’interno dell’utero, del feto pre-morto di sesso maschile.

Successivamente, i familiari della signora hanno sporto denuncia presso il posto di fisso dei carabinieri dell’ospedale. I militari hanno così provveduto ad informare il medico legale Ermenegildo Colosimo che ha conservato il feto e la placenta.

Una volta informata la Procura, il pm di turno Alessandro Prontera ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati i nominativi di sei medici, come atto dovuto in vista dell’autopsia che si svolgerà nella giornata di domani. Questi potranno nominare un proprio consulente di parte, in vista dell’esame. Il medico legale Roberto Vaglio, nominato dalla Procura, dovrà dunque effettuare una serie di accertamenti tecnici per stabilire eventuali responsabilità del personale sanitario.

Gli indagati sono assistiti tra gli altri, dagli avvocati Donato Mellone e Daniele Montinaro.