Distrutta nella notte dalle fiamme una Panda a Lecce, si indaga

Ancora un incendio a un’autovettura nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 02:05, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Angelica Pirtoli 1, a Lecce, per l’incendio di un’autovettura Fiat Panda.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venisse estinto il rogo, messo in sicurezza l’area e alla verifica della stabilità degli elementi circostanti.

L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre un’altra vettura nelle immediate vicinanze, una Renault Megane, ha subito danni a causa del calore sprigionato.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.