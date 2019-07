Per giocare alle slot, chiede soldi al padre picchiandolo. Nei guai 20enne

Un nuovo caso di violenza domestica e questa volta a fare da movente è il denaro da spendere alle slot. Nella serata di ieri a Copertino, C. G., 20enne, è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di maltrattamento in famiglia e tentata estorsione. Ad essere vittima dei comportamenti vessatori del giovane è stato il padre 74enne. Ad occuparsi della questione sono stati i Carabinieri della Tenenza del comune salentino, che hanno messo fine all’episodio di violenza.

I fatti

Poco prima dell’arrivo degli uomini in divisa, infatti, il figlio aveva chiesto del denaro al padre convivente per andare in una sala slot di Copertino. Il pensionato non ha però lasciato soldi al ragazzo, che ha deciso di insistere di più. Forse preso dalla rabbia, ha percosso il padre, nella speranza di prendere del denaro e tentare la fortuna nella sala giochi.

Ma la fortuna che voleva tentare con il gioco non è stata dalla sua parte. Il ragazzo classe 1999 è stato arrestato in flagranza di reato e messo ai domiciliari presso l’abitazione di un parente. Il padre, invece, è stato visitato all’ospedale di Copertino, dove i medici hanno riscontrato un forte stato di agitazione.