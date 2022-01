Tragedia in Via Leuca a Lecce, 54enne filippino trovato senza vita nella sua abitazione

Per entrare all’interno dell’abitazione è stato necessario forzare la porta, purtroppo, una volta dentro, per lui non c’era più nulla da fare e altro non si è potuto fare che constatare il decesso.

Tragedia alla periferia di Lecce nella tarda serata di ieri. Le lancette dell’orologio avevano da poco superato le 23.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, si è recata in Via Leuca, dove era stato richiesto l’intervento, in quanto da un po’ di tempo non si avevano più notizie di un uomo.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, per entrare dentro la dimora, ripetiamo, sono stati costretti a forzare la porta e, giunti all’interno, si sono recati in camera da letto dove il corpo dell’uomo, un 54enne filippino giaceva riverso senza vita.

Sul luogo del dramma sono arrivati anche i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constare il decesso del 54enne.

La richiesta di aiuto era stata lanciata da alcuni suoi connazionali.