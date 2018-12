La finestra si stacca e colpisce in testa tre studenti. Tragedia sfiorata in un liceo di Maglie

Poteva essere una tragedia vera e propria, fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento, qualche ferita lieve e nulla di più grave.

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 12.15 circa, a Maglie, militari dell’Arma dei Carabinieri, insieme agli ispettori dello Spesal, sono intervenuti presso la succursale del Liceo Capece, nella zona sud del comune salentino, in quanto per cause da chiarire, si era staccata l’anta di una finestra di grandi dimensioni che nella caduta ha colpito al capo tre studenti.

I giovani, trasportati presso l’ospedale di Scorrano, sono stati visitati e subito dimessi con prognosi di pochi giorni.

Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva che ha dichiarato: “Appresa la notizia, il mio primo pensiero è stato quello di verificare di persona le condizioni di salute degli studenti.

Credo che la sicurezza dei luoghi in cui i nostri ragazzi crescono e si formano debba essere obiettivo e priorità dell’Ente Provincia.

Ecco perché verificheremo con urgenza, insieme al dirigente, quanto accaduto e le eventuali responsabilità di chi ha eseguito i lavori”.