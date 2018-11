Nello zaino una fionda, una bomboletta spray e due trombe da stadio: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Questura, impegnati da settimane nei controlli straordinari delle zone della città più esposte a fenomeni di illegalità, hanno fermato ed identificato un 40enne leccese, in atteggiamento sospetto.

All’interno dello zaino, i poliziotti hanno rinvenuto, oltre ad una bomboletta spray ed a due trombe da stadio, anche una fionda per la quale l’uomo è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sottoposti a controlli amministrativi anche altri due pubblici esercizi, uno in Piazzale Rudiae ed uno in Via Antonaci, risultati irregolari sotto il profilo igienico-sanitario e documentale.