Nascondevano in casa quasi 500 gr. di droga, in manette 27enne e 21enne di Leverano

Nella mattinata di oggi a Leverano, nell’ambito di uno specifico servizio, predisposto dalla Compagnia dell’Arma di Campi Calentina, finalizzato al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa del Norm, in collaborazione con i colleghi della Stazione leveranese e di quelli dell’Unità Specializzata ricerca droga del Nucleo Cinofili di Modugno, grazie all’ausilio del cane Iax, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio: Flori Peto, nato a Fier in Albania, 27enne e Sabrina Sciuscio, nata a Herrenberg in Germania, 21enne, entrambi residenti a Leverano.

I due in seguito a una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 5,5 grammi di cocaina; 481 di marijuana; un bilancino di precisione; una forbice, un rotolo di nastro isolante probabilmente utilizzato per confezionare le dosi e la somma di 230 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

La droga, il materiale vario per il confezionamento e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.