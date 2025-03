Individuato ladro seriale, foglio di via per tre anni per un 39enne albanese

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo di 39 anni, di origine albanese e residente in provincia, come responsabile del furto di capi d’abbigliamento avvenuto il 10 marzo scorso in un negozio del centro di Lecce.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio mentre nascondeva due giubbotti di marca (“Aeronautica Militare” e “Tommy Hilfiger”), per un valore complessivo di 500 euro, all’interno di una busta e poi nel suo zaino. Un tatuaggio distintivo sulla mano destra ha permesso agli agenti di identificarlo.

L’uomo era stato già denunciato l’8 marzo per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli (una tronchesina). In quell’occasione, era stato anche sanzionato per possesso di hashish.

Inoltre, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per un furto di cosmetici del valore di 400 euro, commesso in una farmacia del centro il 9 ottobre 2024.

Le indagini sono tuttora in corso, poiché non si esclude che l’uomo possa essere responsabile di altri furti avvenuti nelle ultime settimane a Lecce.

In considerazione dei suoi precedenti e della sua pericolosità sociale, il Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecce per tre anni.