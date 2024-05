Rubano in due supermercati di Lecce, per un 44enne e un 30enne di Galatone scattano denuncia e foglio di via

Nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato due fogli di via obbligatorio a due uomini che si sono resi responsabili di furto all’interno di altrettanti supermercati a Lecce.

Si tratta di un 44enne e di un 30enne entrambi residenti a Galatone che, nella giornata di ieri, hanno rubato, dapprima dal supermercato Eurospin di via Lequile e poi dal supermercato Conad di via De Castris, generi alimentari per un valore totale di 120 euro.

Il responsabile del supermercato Conad, vedendo entrare i due e ritenendoli “sospetti”, li ha controllati dalle telecamere di sorveglianza e ha notato che, camminando tra le corsie del supermercato, nascondevano generi alimentari sotto gli indumenti. Ha così subito allertato le forze di polizia, contattando.

La merce è stata rinvenuta dagli uomini delle volanti, prontamente intervenute, a seguito di perquisizione estesa anche al veicolo in loro uso, che sono stati denunciati per furto e la merce è stata restituita.

Il 44enne e il 30enne, entrambi con numerosi precedenti penali, sono stati immediatamente allontanati dal capoluogo con il divieto di farvi ritorno per tre anni.