Fiamme nella notte a Porto Cesareo, distrutta una Ford Fiesta. Si indaga

Ancora un’autovettura distrutta dalle fiamme nel Salento.
Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 3.30, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – Distaccamento di Veglie – è intervenuto nel comune di Porto Cesareo, in via Triggio, a seguito dell’incendio di un’auto, una Ford Fiesta.
L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi, ha consentito di estinguere rapidamente le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse e causasse ulteriori danni a persone, cose o edifici circostanti, eliminando così una concreta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Sono attualmente in corso accertamenti al fine di stabilire con precisione la natura e le cause dell’evento.