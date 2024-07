Galatina, occhi elettronici contro l’abbandono dei rifiuti. Operative le nuove fototrappole

Galatina dice basta all’abbandono dei rifiuti con l’installazione di numerose fototrappole sul territorio comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fabio Vergine e attuata dal Consigliere Comunale con Delega alla Polizia Locale Diego Garzia, rappresenta un passo deciso nella lotta contro questo fenomeno intollerabile che deturpa l’ambiente e mina il decoro urbano.

Le fototrappole, posizionate in punti strategici del centro abitato, delle frazioni, delle periferie e delle zone di campagna, saranno in grado di monitorare costantemente l’intero territorio comunale, comprese le contrade. Grazie a rotazioni programmate, nessun angolo di Galatina sfuggirà al controllo, garantendo una vigilanza capillare.

L’Amministrazione Comunale ha adottato la linea della tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti. L’obiettivo è quello di sanzionare duramente i trasgressori, anche alla luce delle nuove disposizioni normative che configurano l’abbandono come reato anche per i privati cittadini (in passato il reato era previsto solo per i titolari di partita iva).

Gli organi di Polizia Municipale saranno addetti alla segnalazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato. Inoltre, il Comune di Galatina valuterà l’opportunità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali scaturenti.

L’installazione delle fototrappole rappresenta solo uno degli aspetti della strategia complessiva messa in atto dall’Amministrazione Comunale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. L’impegno è quello di promuovere una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione, incentivando la raccolta differenziata e facilitando l’accesso ai due ecocentri presenti sul territorio.