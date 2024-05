Franco Di Mare: il racconto di una vita tra coraggio e dedizione

Il mondo del giornalismo italiano ha perso una delle sue voci più autorevoli e appassionate: Franco Di Mare. Nato il 28 luglio 1955 a Napoli, Di Mare è diventato un simbolo di giornalismo di qualità, caratterizzato da un’integrità e una passione che hanno ispirato generazioni di aspiranti giornalisti.

Franco Di Mare ha iniziato la sua carriera in un momento storico e politico complesso, con un impegno e una dedizione che lo hanno portato a coprire alcuni degli eventi più significativi degli ultimi decenni. La sua capacità di raccontare le storie con profondità umana e rigore professionale lo ha reso uno dei volti più amati e rispettati della carta stampata e del piccolo schermo.

La sua carriera è stata segnata da numerosi viaggi in zone di conflitto, dove ha riportato con coraggio la realtà di guerre, crisi umanitarie e disastri naturali. Lavorando come inviato speciale, Di Mare ha messo a rischio la propria vita per raccontare le storie di chi spesso non aveva voce, portando nelle case degli italiani un resoconto autentico e commovente delle sofferenze e delle speranze di persone lontane.

«Perché un giornalista rischia la vita andando nei luoghi di guerra?» Per rispondere Franco Di Mare citava Hemingway: “Perchè in guerra si incontra bella gente: al di là delle bombe, del rischio che corri, c’è anche solidarietà tra i colleghi e tra le persone che incontri per caso”.

Uno degli aspetti più memorabili del suo lavoro è stata la sua capacità di rimanere umano in situazioni disumane. Franco Di Mare non era solo un osservatore, era un testimone empatico che ha sempre cercato di comprendere e trasmettere le emozioni delle persone coinvolte. Questa sua sensibilità ha fatto sì che le sue cronache non fossero mai fredde relazioni di fatti, ma racconti vividi e toccanti che hanno saputo toccare il cuore del pubblico.

Oltre alla sua attività di inviato, Di Mare è stato anche un apprezzato conduttore televisivo, riuscendo a portare la sua passione per il giornalismo d’inchiesta nei salotti televisivi, con programmi che hanno saputo coniugare informazione e intrattenimento di qualità. La sua presenza in programmi come “Uno Mattina” ha dimostrato la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse forme di comunicazione, mantenendo sempre alta l’asticella della professionalità.

La battaglia contro il mesotelioma

La vita di Franco Di Mare, nell’ultimo periodo, è stata segnata da una battaglia personale che ha affrontato con la stessa dignità e determinazione che caratterizzavano il suo lavoro. La sua lotta contro il mesotelioma, un raro e aggressivo tumore causato dall’esposizione all’amianto, è stata un esempio di forza e resilienza, dimostrando ancora una volta la profondità del suo carattere. «Non potevo saperlo, ma avevo respirato la morte. Ho un cancro, uno dei più cattivi. Mi rimane poco da vivere», aveva detto in una drammatica intervista per presentare il suo ultimo libro, «Le parole per dirlo», un testamento. La morte, probabilmente, l’ha incontrata sotto quel cielo dei Balcani sempre grigio polvere, a Sarajevo, nel lontano 1992, anno della sua prima missione.

Franco Di Mare ci lascia un’eredità preziosa: quella di un giornalismo fatto di verità, empatia e coraggio. In un’epoca in cui la velocità dell’informazione spesso sacrifica la profondità, la sua figura rimane un faro che ci ricorda l’importanza di raccontare le storie con integrità e umanità.

Il giornalismo italiano piange la perdita di uno dei suoi migliori rappresentanti, ma il ricordo di Franco Di Mare continuerà a vivere attraverso le sue parole, le sue cronache e l’impatto che ha avuto su tutti coloro che hanno avuto il privilegio di seguirlo. La sua voce, il suo coraggio e la sua passione rimarranno per sempre nel cuore di chi crede che il giornalismo possa e debba fare la differenza.