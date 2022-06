Durante i lavori stradali si rompe la tubatura del gas, evacuate 10 abitazioni a San Cesario di Lecce

Evacuate a titolo precauzionale 10 famiglie dalle proprie abitazioni oltre ad alcune attività commerciali. E’ questo il bilancio dell’intervento dei Vigili del Fuoco in Via Unità d’Italia a San Cesario di Lecce dopo che si era rotta la tubatura del gas a causa di alcuni lavori stradali dell’Acquedotto Pugliese.

Tanta la preoccupazione dei cittadini e dei commercianti che hanno temuto il peggio alla notizia dell’accaduto. Forte e acre l’odore del gas che si è sprigionato in una via del paese salentino alle porte di Lecce dopo che, mentre si stavano effettuando dei normali lavori stradali come tanti se ne fanno nelle nostre comunità, ci si è resi conto che era stata danneggiata la conduttura del gas. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Viale Grassi, che ha messo in sicurezza la zona, unitamente al Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

La ditta ‘2i ReteGas ‘sta provvedendo alla riparazione con sostituzione del tratto interessato. Ancora in corso le operazioni.

Maggiori aggiornamenti a breve.