Non si accorge della fuga di gas, anziana muore nella notte. La tragedia a Veglie

Quando i Carabinieri della Stazione di Veglie hanno bussato alla porta dell’appartamento di Cosima Capoccia, 77enne del posto insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento locale per l’anziana padrona di casa non c’era più nulla da fare. Era troppo tardi, purtroppo, per sperare di salvarla, per evitare la tragedia scoperta quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.30.

Una volta nell’abitazione i caschi rossi l’hanno trovata senza vita, deceduta secondo una prima ricostruzione dell’accaduto per una intossicazione dovuta ad una fuga di gas da un fornello della cucina lasciato involontariamente aperto per tutta la notte.

Erano stati alcuni vicini di casa a chiedere aiuto, preoccupati per il forte odore di gas che proveniva dalla zona. Dell’accaduto è stato anche informato il medico legale cui toccherà il compito di confermare la causa del decesso. Pochi i dubbi che si sia trattato di un drammatico incidente domestico.