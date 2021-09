Lutto cittadino in una Presicce-Acquarica commossa per i funerali di Giacomo Palese

È una comunità provata dal dolore quella di Presicce-Acquarica che darà l’ultimo saluto a Giacomo Palese, il giovane che ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla Torre Mozza – Lido Marini. Il 22enne viaggiava sul suo Yamaha Majesty 400 quando ha impattato frontamelte una Volkswagen Golf che procedeva in senso di marcia contrario: per lui non c’è stato nulla da fare.

I funerali si terranno alle ore 18.00 sul piazzale della Chiesa di San Carlo Borromeo e saranno celebrati da don Antonio Morciano.

Lutto cittadino per la comunità di Presicce – Acquarica

Giacomo lascia un vuoto incolmabile non soltanto in tutta la sua famiglia, straziata dal dolore, ma anche nell’intera comunità. La sua gentilezza, il suo garbo, la sua bonta d’animo erano conosciuti da tutti. Il giovane nella serata di domenica aveva chiuso il suo distributore di benzina a Lido Marini per ritornare in paese dove aveva appuntamento con gli amici per ritrovarsi in una tipica serata di fine estate dove spensieratezza e voglia di vivere fanno da contorno ad ogni azione. Non poteva sapere che proprio su quella maledetta strada avrebbe trovato la morte in un impatto violento tra la sua moto ed un’autovettura. La comunità di Presicce – Acquarica ha proclamato il lutto cittadino e si appresta a salutare Giacomo Palese con commozione.