Incidente mortale sulla Torre Mozza – Lido Marini, perde la vita un 22enne di Presicce-Acquarica

La tragica estate degli incidenti mortali sulle strade del Salento segna l’ennesima pagina di dolore sulla via del mare che collega Torre Mozza a Lido Marini, a pochi chilometri dai comuni di Salve e Ugento. Nell’impatto tra una moto modello Yamaha Majesty 400 e una Golf, ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 22 anni di Presicce Acquarica. Il conducente della Volkswagen, estratto dalla vettura grazie all’intervento dei soccorritori, è stato ricoverato presso l’ospedale di Tricase anche se non è in pericolo di vita.

Giacomo Palese, questo il nome della giovane vittima che ha perso la vita sul colpo a causa del tremendo impatto frontale con l’auto. Tutte da chiarie, ancora, le dinamiche del tragico scontro. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia Stradale, i carabinieri di Ugento e gli uomini e le donne del 118 che si sono trovati davanti ad una scena di incredibile efferatezza.

Come tante altre vittime di questa tragica estate, anche Giacomo Palese tornava a casa dal lavoro: era titolare di un distributore di benzina (nel settore dei carburanti opera la sua famiglia) a Lido Marini; distributore che aveva appena chiuso per recarsi a casa in quel di Acquarica.

Sembra proprio che la forte velocità sia stata la causa principale dell’impatto che non ha lasciato scampo al 22enne. Tremendo l’impatto frontale tra i due mezzi.

Aggiornamenti ulteriori nelle prossime ore.