Domani i funerali della piccola Luna: stasera l’omaggio della Curva del Lecce

Verranno celebrati domani pomeriggio i funerali di Luna Benedetto, la giovanissima liceale che ha perso la vita in un terribile incidente stradale andato in scena domenica sera, all’incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Rapolla.

La tragedia ha scosso un’intera comunità: la città tutta è ancora scossa dal dramma e, in attesa dell’estremo saluto che verrà riservato alla piccola Luna al Duomo, questa sera è stato il mondo del tifo giallorosso a renderle omaggio.

Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, nel luogo dell’incidente è apparso uno striscione firmato dalla Curva Nord del Lecce.

Ciao Luna… la Curva Nord ti saluta

Poche parole ma che danno il senso di come questa tragedia abbia davvero coinvolto tutti emotivamente.

Domani, poi, sarà una giornata importante anche dal punto di vista delle indagini che gli inquirenti stanno conducendo per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro mortale. E’ previsto per le ore 13, infatti, il conferimento dell’incarico all’ingegnere Antonio Vernaleone da parte del sostituto procuratore Alessandro Prontera.

Il pm ha iscritto il nome del conducente dell’auto, un 39enne di Melissanorisultato negativo ai test alcolemici e tossicologici sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla tragedia.