16enne perde la vita in un incidente, nominato il consulente tecnico per far luce sulla dinamica

Sarà una consulenza tecnica a far luce sulla morte di Luna Benedetto, la 16enne che ha perso la vita in un terribile incidente stradale andato in scena, domenica sera, all’incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Rapolla.

Giovedì mattina, alle 13.00, è previsto il conferimento dell’incarico all’ingenere Antonio Vernaleone da parte del sostituto procuratore Alessandro Prontera. L’indagato e i familiari della studentessa che sognava di diventare una ballerina e dell’amico, gravemente ferito, potranno nominare un consulente di parte.

Ricordiamo che il pm ha iscritto il nome del conducente dell’auto, un 39enne di Melissano risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla tragedia. L’indagato è assistito dall’avvocato Mauro Margarito e sostiene di non aver visto lo scooter svoltare e di non avere neanche avuto il tempo di frenare per evitare il violento impatto.

L’analisi della memoria del telefonino escluderebbe che il guidatore stesse parlando al telefono al momento della tragedia.

Non solo, in queste ore, il pm deciderà se dare incarico per eseguire l’autopsia. Subito dopo, la salma dell’angelo in punta di piedi come l’ha definita il suo maestro Fredy Franzutti, direttore della compagnia il Balletto del sud, potrà essere restituita alla famiglia. I funerali si svolgeranno presumibilmente giovedì pomeriggio. A celebrarli dovrebbe essere il vescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. Luna, promessa della danza, indosserà un vestito di ballerina.

E nella mattinata di domani è atteso per 11.30 l’arrivo in Italia del padre di Luna. L’avvocato Angelo Massimo Benedetto, bloccato in Marocco per motivi di lavoro legati alla parallela attività lavorativa di imprenditore nel settore caseario, prenderà un volo privato da Parigi. Ricordiamo che, per ironia della sorte, il legale, appena un mese fa, aveva difeso la famiglia di Albino Saracino, il 60enne morto in scooter mentre accompagnava il figlio a scuola, dopo essere stato travolto da un conducente ubriaco. Per questa vicenda, nei giorni scorsi, Marin Traykov, 38enne di origini bulgare è stato condannato a 14 anni.