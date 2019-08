Al mercato di Copertino, ma per rubare portafogli: arrestate due salernitane

La rapidità e l’agilità con cui sono riuscite a rubare i portafogli a due povere malcapitate a passeggio per il mercato settimanale di Copertino non è bastata a garantire l’anonimato alle due ladruncole. Speravano di averla fatta franca, ma sono finite nelle mani dei Carabinieri della tenenza locale, impegnati in un giro di controllo nel quartiere Gelsi, dove si svolge il mercato.

Gli uomini in divisa, infatti, sono riusciti a rintracciare le due mano-lesta e arrestarle in flagranza di reato. Si tratta di Rosa D’Imperia, 61enne di Battipaglia e Maria Niceforo, 55enne di Pontecagnano Faiano. Le due salernitane, volti già conosciuti alle Forze dell’Ordine, ora dovranno difendersi dall’accusa di furto aggravato in concorso.

I fatti

Tutto è cominciato questa mattina. L’orologio aveva da poco segnato le 11.30, quando le due donne hanno messo in scena un “furto con destrezza”. Sono riuscite, in poche parole, ad impossessarsi di due portafogli. Uno apparteneva ad una 64enne, l’altro ad una 56enne, entrambe di Copertino.

I portafogli sono stati rinvenuti e restituiti alle proprietarie mentre per le due donne, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce su disposizione del Pubblico Ministero di Turno.