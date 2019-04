Esperte taccheggiatrici di supermercati: guai in vista per due donne rumene

Nella tarda mattinata di ieri, una volante è stata inviata presso il Supermercato denominato EuroSpin di via Lodi, dove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Sul posto il personale addetto alla sicurezza, che nei giorni scorsi aveva notato l’ammanco di merce, sorvegliava due donne che stavano occultando della merce sotto gli abiti e in alcune buste, persone già attenzionate da personale addetto alla sicurezza interna in quanto con la loro presenza si erano registrati diversi furti, oggetto di denunce presso gli Uffici di Polizia e Carabinieri corredate di immagini del sistema di videosorveglianza.

Immediatamente la Volante inviata , nel percorrere via Lodi, ad un centinaio di metri dal piazzale dell’area di parcheggio del Supermercato, notava un’ auto con un ragazzo all’interno. Tale autovettura era già stata segnalata in passato come mezzo in uso a soggetti dediti ai furti presso vari supermercati della città. Veniva prima bloccato il giovane in macchina e quasi contemporaneamente personale del Supermercato , vedendo la Polizia, richiamava l’attenzione indicando due donne.

Giungeva così un altro equipaggio, il cui personale si dirigeva verso le due donne fermandole. Si accertava, nell’immediatezza, che nelle borse vi era numerosa merce del supermercato che non era stata pagata, e una delle donne , visti i numerosi rigonfiamenti sotto i vestiti, toglieva, invitata a farlo, numerosa merce.

Le persone fermate, risultavano essere due cittadine rumene, residenti a Taranto di 39 e 21 anni e un ragazzo rumeno 17enne, rispettivamente figlio della 21enne e nipote della 39enne

Dal controllo fatto sul posto emergeva che dal supermercato in questione, era stata asportata refurtiva per un totale di Euro 345,21, mentre all’interno della vettura si rinveniva merce della stessa catena di distribuzione per un ammontare di Euro 849,45. Inoltre, sempre all’interno della vettura, veniva rinvenuta altra merce che le stesse donne confessavano di avere asportato da un altro supermercato di Lecce per un valore di 214 euro

I fermati annoveravano precedenti specifici per reati della stessa specie di quello per il quale si procede, inoltre, le due donne erano state più volte arrestate in vari paesi della provincia di Brindisi-Taranto e Lecce per furti in supermercati, pertanto, le due donne venivano tratte in arresto per furto aggravato in concorso con minore che veniva indagato in stato di libertà