Furti nelle ville a Lecce. Tre colpi in una settimana

Prima una villetta, poi quella accanto, poi quella più avanti. È un clima di esasperazione quello che si respira alla periferia di Lecce nella zona retrostante il rione Salesiani, tra via Rocco Scotellaro viale dello Stadio e la tangenziale est.

Abbiamo raccolto le testimonianze di alcune vittime dei furti, immediatamente denunciati alle forze di polizia. Dai dettagli che ci sono stati forniti dai diretti interessati si tratta quasi certamente dello stesso gruppo il quale entra in azione non appena i proprietari delle abitazioni si allontanano e riescono a ripulire la casa nel giro di una ventina di minuti.

Si tratta di villette, fortunatamente dotate di sistemi di videosorveglianza con telecamere esterne ed interne che potrebbero aver immortalato i ladri in azione, non un deterrente per malviventi così determinati ma certamente una risorsa per i residenti che nutrono la speranza che le forze dell’ordine possano prima o poi risalire ai responsabili.

Non è una novità quella dei cosiddetti topi d’appartamento, ma la preoccupazione riguarda il fatto che i furti possano ripetersi magari in circostanze diverse, con i proprietari presenti come spesso si apprende dalla cronaca.