La ‘banda della marmotta’ torna a colpire, assalto al bancomat di un istituto di credito ad Arnesano

Non si arresta l’ondata di assalti notturni agli sportelli automatici che sta tenendo in allarme il Salento. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è consumato ad Arnesano, dove nella notte un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena situato in via Roma e fa seguito a quello di domenica notte a Villa Convento.

L’azione, condotta con la tecnica della “marmotta”, ha visto lo sportello automatico saltare in aria con una violenta deflagrazione.

L’assalto è avvenuto pochi minuti dopo le 3.00. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire è stata una banda composta da quattro persone con il volto coperto. Il gruppo è arrivato sul luogo del colpo a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta.

La “marmotta”, un ordigno esplosivo artigianale inserito nella fessura di erogazione del denaro, ha causato una deflagrazione che ha completamente distrutto l’Atm, permettendo ai ladri di recuperare la cassaforte contenente il denaro. Successivamente, poi, i malviventi si sono dileguati in pochi minuti, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il bottino esatto è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto, poco dopo l’esplosione, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Campi Salentina, supportati dal Nucleo Artificieri e dai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sono state immediatamente avviate. L’attenzione dei militari si concentra ora sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.