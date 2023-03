Si intrufolano in una residenza psichiatrica e rubano la borsa a due pazienti, finiscono nei guai

Pensavano, probabilmente, di averla fatta franca, ma hanno trovato sulla strada della fuga gli uomini della volante, messi sul chi chi va là dalla Centrale Operativa della Questura che aveva ricevuto una segnalazione. Ma per capire come si sia giunti all’arresto per furto tocca andare con ordine. Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 2.00, quando al 112 è arrivata una segnalazione. Il racconto era chiaro: due persone si erano introdotte all’interno di una residenza psichiatrica della città, a Lecce.

Una visita sospetta, non solo per l’orario. Nella struttura, infatti, i due malviventi avevano trovato (e portato via) due borse di due pazienti ricoverate.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella struttura nel giro di pochi minuti riuscendo a fermare, poco distante una 36enne di Lecce e un 24enne di Poggiardo. Stringevano tra le mani la refurtiva, restituita alle legittime proprietarie.

L’uomo e la donna, entrambi con precedenti, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al temine delle formalità di rito, sono finiti nei guai per furto aggravato in concorso.

La 36enne, inoltre, è stata indagata a piede libero anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.