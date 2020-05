Torna in negozio dopo quattro settimane e lo trova totalmente svuotato. Grosso furto alla Boutique del Cucito

Quando il furto sia avvenuto ancora non è dato sapersi, in quanto il proprietario del negozio, causa chiusura per l’emergenza coronavirus, non ci passava da molto tempo. Fatto sta che il danno, da una primissima stima, sembrerebbe abbastanza cospicuo

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 9.15 il titolare del negozio di merceria “La Boutique del cucito“, sito in Marconi 35 (di fronte alla Fontana dell’Armonia), al momento dell’apertura dell’esercizio commerciale ha dovuto fare i conti con una brutta, bruttissima sorpresa.

Una volta all’interno, infatti, è stato costretto a constatare che tutta la merce, le macchine per il confezionamento di abiti e l’impianto di video sorveglianza erano stati rubati.

Il commerciante all’atto della denuncia ha riferito che non si recava in negozio da circa quattro settimane.

Il danno subito, ancora in corso di quantificazione, apparentemente ingente, è coperto da assicurazione.

Sul luogo sono giunti gli agenti della sezione Volanti, della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile per gli ulteriori sviluppi investigativi.

La facciata dell’edificio dove insiste la rivendita è completamente coperta da un’impalcatura collocata per la ristrutturazione.