Ladri di notte nel BricoCenter, ma il colpo “perfetto” non riesce. Via a mani vuote

Poteva essere un colpo “perfetto”, studiato nei minimi particolari, ma nel giro notturno al Bricocenter, il negozio del centro commerciale “Mongolfiera” di Surbo specializzato in bricolage e arredamento, qualcosa è andato storto visto che, alla fine, sono dovuti scappare a mani vuote, senza i soldi che pensavano di trovare.

I ladri, forse una banda specializzata in furti simili a giudicare dal modus operandi, sono riusciti ad introdursi all’interno del locale, disattivando il sistema di allarme e l’impianto di videosorveglianza. Nonostante non avessero i minuti “contati” e potevano agire indisturbati, non sono riusciti a trovare nulla. Hanno rovistato ovunque negli uffici, dai cassetti alle scrivanie, ma del denaro niente. Alla fine hanno dovuto rinunciare. Sono stati “costretti” a fuggire via, senza bottino.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una, quando è scattato l’allarme alle forze dell’ordine. Probabilmente la manomissione aveva destato qualche sospetto. Fatto è che sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Lecce che hanno effettuato un primo controllo, con il direttore del negozio. E sembra davvero non manchi nulla. Non solo, da un primo sopralluogo sembra che i malviventi sono riusciti ad entrare nel negozio senza forzare porte e finestre, ma questo è un particolare che deve essere confermato.

Le indagini sono all’inizio.