Furto nella Chiesa di Villa Convento, ladri via con 3.000 euro delle offerte

Si sono introdotti all’interno, hanno raggiunto la cassa e rubato circa 3.000 euro frutto delle raccolte dei fedeli.

Ladri nella giornata di ieri nella Chiesa Maria Santissima del Buon Consiglio a Villa Convento, dove, i malviventi, ripetiamo, dopo essere entrati nel luogo sacro, si sono impossessati del denaro, provento delle offerte dei fedeli per organizzare la festa della Madonna.

Il gesto ha suscita l’indignazione dei cittadini, con in testa l’Assessore alla Polizia Locale di Novoli Gianni D’Ambrosio che, con un post sul suo profilo Facebook ha commentato: “Solidarietà e vicinanza al Parroco Francesco Dema e a tutta la comunità di Villa Convento, per il vile gesto che ignoti hanno commesso oggi nella chiesa Maria SS Del Buon Consiglio. Oltre 3.000 euro rubati dalla cassa della Chiesa provenienti dalla sottoscrizione dei fedeli per l’imminente festa in onore di Maria SS del Buonconsiglio.

Vergognoso veramente… Fatevi un esame di coscienza questa sera prima di andare a dormire!!!”

(Ph tratta dal profilo facebook dell’Assessore d’Ambrosio)